Mit der Draisine durch den Odenwald

Wenn ihr in den Ferien spannende Dinge erleben wollt, müsst ihr dafür gar nicht weit fahren. Auch bei uns in der Umgebung gibt es viele tolle Aktivitäten, die man machen kann, um einen tollen Tag zu haben.

Eines dieser besonderen Ausflugsziele findet ihr im Odenwald. Und zwar in Mörlenbach und Wald-Michelbach. Zwischen diesen zwei Orten sind Schienen verlegt, die beide Orte miteinander verbinden. Darauf fährt allerdings kein Zug mehr. Nein, auf diesen Schienen fährt eine Draisine. Eine Draisine fährt, wie ein Zug, auf Schienen. Allerdings werden sie häufig mit Muskelkraft betrieben. Sie sind nicht so groß, wie ein Zug und dienen vor allem dazu, um Schienen zu inspizieren oder um wenige Personen, wie Bahnmitarbeiter, auf den Schienen zu transportieren. Es gibt Draisinen, die durch das Treten von Pedalen, wie bei einem Fahrrad betrieben werden. Es gibt auch welche, die mit einem Hebel betrieben werden, der auf und ab gehebelt werden muss. Wieder andere haben einen kleinen Motor an Bord.

Fred Fuchs © MM

Die Draisine, die im Odenwald fährt, wird durch das Treten von Pedalen nach vorne gebracht. Acht Personen haben in der Draisine Platz, zwei davon müssen strampeln, damit es voran geht. Aber keine Panik. Man muss kein überragender Radfahrer sein, um mit der Draisine fahren zu können. Die Draisine im Odenwald ist nämlich eine Solar-Draisine.

Sie hat Solar-Zellen auf dem Dach. Damit nimmt sie die Energie der Sonnenstrahlen auf und speichert diese. Wenn man jetzt in die Pedale tritt, dann springt ein unterstützender Motor an. Somit geht das Treten kinderleicht und man kommt problemlos über die knapp zehn Kilometer lange Strecke. Diese führt durch Wälder und Tunnel und über bis zu 32 Meter hohe Brücken.