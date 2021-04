Mit Brachialgewalt Tresor aufgebrochen

Lindenfels. Ein Firmengbäude in der Nibelungenstraße in Lindenfels geriet in der Zeit zwischen Freitagabend (23.04.) und Montagmorgen (26.04.) in das Visier von Einbrechern.

Die Täter drangen auf bislang nicht bekannte Weise in Hallen und Büroräume des Betriebes ein und brachen anschließend mit Brachialgewalt einen Tresor auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die ungebetenen

Besucher richteten mit ihrem rabiaten Vorgehen einen Schaden von mehreren Tausend Euro an.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.