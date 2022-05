Mit Baseballschlager in Weinheim auf Auto eingeschlagen

Weinheim. Zu einer Auseinandersetzung ist es am Freitagabend in Weinheim gekommen, als Folge eines Verkehrsunfalls, wie die Polizei berichtet. Nach einem Verkehrsunfall um kurz nach 15 Uhr im Kreisverkehr in der Grundelbachstraße soll ein 20-jähriger Unfallbeteiligter aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein, aus dem Kofferraum seines Autos einen Baseballschläger geholt und damit gegen das Fahrzeug des 42-jährigen Unfallgegners geschlagen haben. Beide Beteiligten gaben unterschiedliche Schilderungen des Vorfalls ab.

Aus diesem Grund sucht die Polizei jetzt Zeugen, die auf die Situation aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können. Informationen nehmen die zuständigen Beamten unter 06201/1003-0 entgegen.