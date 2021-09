Mit Axt und Langschwert bewaffnet: 25-Jähriger festgenommen

Königstein. Ein mit Axt und japanischem Langschwert bewaffneter 25-Jähriger hat am Samstagabend in Königstein im Taunus (Hochtaunusstein) einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war sie darüber informiert worden, dass der Mann seine Wohnung mit dem Langschwert und der Axt bewaffnet verlassen wolle. Er war den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt in einem psychischen Ausnahmezustand.

Der 25-Jährige wurde von den alarmierten Beamten laut Mitteilung direkt vor dem Wohnhaus widerstandslos festgenommen. Im Anschluss wurde er an eine Fachklinik übergeben und befindet sich den Angaben nach dort in Behandlung. Die Waffen stellten die Beamten sicher.