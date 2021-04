Mit Auto in Rosenmontagsumzug / Prozess gegen Fahrer im Mai

Volkmarsen / Kassel / Frankfurt. Wegen einer Autoattacke auf den Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmarsen wird voraussichtlich Anfang Mai der Tatverdächtige vor dem Landgericht Kassel stehen. "Wir stellen uns auf den 3. Mai ein", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag. Diese hatte im Dezember gegen den Deutschen Anklage wegen versuchten Mordes in 91 Fällen und gefährlicher Körperverletzung in 90 Fällen erhoben.

AdUnit urban-intext1

Der endgültige Termin des Prozessbeginns lag der Generalstaatsanwaltschaft zunächst nicht vor. Zuvor hatte die "Hessenschau" über den 3. Mai als Termin berichtet. Sie berief sich dabei auf eine Mitteilung des Präsidenten des Landgerichts Kassel. Demnach habe die 6. Strafkammer die Hauptverhandlung eröffnet und terminiert. Es seien 31 Verhandlungstage angesetzt. Verhandelt werden solle außerhalb des Gerichtsgebäudes in einem größeren Saal.

Am 24. Februar 2020 war ein Auto in Volkmarsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg) in eine Zuschauermenge gefahren. Der damals 29 Jahre alte Fahrer soll den Wagen absichtlich in das Gedränge gesteuert haben. 90 Menschen - darunter Kinder - erlitten teils schwere Verletzungen. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wurden mehr als 150 Betroffene beeinträchtigt oder traumatisiert.