Mit 162 km/h auf der B47: Fahrverbot, Punkte und Bußgeld

Bürstadt. Ein 47 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 47 bei Bürstadt mit mehreren Wochen ohne Führerschein, einem saftigen Bußgeld sowie Punkten in Flensburg rechnen. Zivilfahnder der Polizei hatten den Bürstadter gegen 14.40 Uhr gestoppt, nachdem er mit 162 km/h anstelle der erlaubten 100 km/h auf der Bundesstraße unterwegs war. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihm drohen jetzt zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro.

