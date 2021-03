  Mit 1:1 bei RB Leipzig Auswährtspunkt geholt

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat nach dem furiosen Sieg über den FC Bayern auch Titelrivale RB Leipzig Punkte abgetrotzt. Das Team von Trainer Adi Hütter erkämpfte sich am Sonntag ein 1:1 (0:0) gegen die Sachsen, die ihre Meisterchance gegen den Serienchampion aus München damit nicht mehr in eigener Hand haben. Emil Forsberg (46. Minute) brachte RB in Führung, ehe Daichi Kamada (61.) ausglich.

Die Hessen, die mit ihrem 2:1-Sieg gegen den FC Bayern die Leipziger wieder ins Titelrennen gebracht hatten, mussten erstmals in dieser Saison auf Martin Hinteregger (Oberschenkelprobleme) verzichten. Sebastian Rode, Daichi Kamada und Tuta rückten neu in die Startelf. Hütter wollte Nagelsmann mit seiner Aufstellung überraschen und setzte vor allem auf die Standardstärke der Eintracht.