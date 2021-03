  Ministerpräsident Bouffier verteidigt Corona-Strategie des Landes

Hessen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geht trotz des vorläufigen Stopps von Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca bis Mai von ausreichend Impfstoff für einen großen Teil der Bevölkerung in Hessen aus. Er halte es für realistisch, dass im Sommer dann zwischen 50 und 60 Prozent der Menschen in Hessen zweimal geimpft sind, sagte Bouffier am Dienstag in seiner Regierungserklärung im hessischen Landtag in Wiesbaden. Deshalb sei er auch sehr zuversichtlich, dass die Menschen nach so langer Zeit im Sommer wieder in den Urlaub fahren können.

Der Regierungschef betonte das großes Interesse der Landesregierung, die Corona-Impfungen in die Hände der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte zu legen. Es bestehe kein Interesse, länger als notwendig die öffentlichen Impfzentren fortzuführen. Es dürfe aber nicht passieren, dass ältere Menschen aus den Impfgruppen eins und zwei sowie Personen mit Vorerkrankungen durch den Rost fallen, weil die bislang vorgegebene Impfreihenfolge dann nicht mehr eingehalten werde. Solange das nicht gewährleistet und nicht genügend Impfstoff vorhanden sei, werde man ohne die Impfzentren nicht auskommen.