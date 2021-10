Ministerpräsident Bouffier: Auch in Herbstferien an Hygiene- und Abstandsregeln halten

Hessen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat zum Start der Herbstferien eindringlich dazu aufgerufen, auch im Urlaub die Corona-Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. "Wir sind derzeit, was die Inzidenzen und die Hospitalisierungsrate angeht, in einer recht guten Lage", erklärte Bouffier am Donnerstag in Wiesbaden. "Damit das so bleibt, muss aber klar sein: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wir können ihr gemeinsam nur die Stirn bieten, wenn wir achtsam bleiben."

Dazu zähle, weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und sich impfen zu lassen, betonten der Regierungschef und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Auch das Testen bleibe gerade in und nach Urlauben in den Herbstferien wichtig. "Wir wissen, dass es an Urlaubsorten auch zu größerem Publikumsverkehr kommt, beispielsweise auf Märkten oder in belebten Innenstädten." Daher sei es wichtig, dass sich die Menschen an die Abstands- und Hygieneregeln halten und immer dort, wo viel los ist, eine Maske tragen.

Rund vier Millionen Menschen in Hessen seien bereits vollständig geimpft, teilten Bouffier und Klose mit. Das entspreche einer Impfquote von 64,1 Prozent. "Wir kommen voran, das freut uns sehr. Wir sind jedoch noch nicht am Ziel." Der Ministerpräsident und der Gesundheitsminister appellierten daher weiter an die Menschen in Hessen, sich gegen Corona impfen zu lassen.