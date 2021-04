Ministerium spricht von reibungslosem Start der Schulen in verschärfte Corona-Regeln

Hessen. Die erste hessische Schulwoche unter teils strengeren Vorgaben der Bundes-Notbremse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist nach Angaben des Kultusministeriums ohne größere Probleme gestartet. Unter anderem im Kreis Groß-Gerau und in der Stadt Kassel habe der Wechsel in den Distanzunterricht den Rückmeldungen zufolge reibungslos geklappt, sagte ein Sprecher in Wiesbaden auf dpa-Anfrage. Nur in Einzelfällen hätten Kinder vor den Schultoren gestanden.

Weitere Städte und Kreise bereiten sich nach den Worten des Ministeriumssprecher darauf vor, ab Dienstag in den Distanzunterricht zu wechseln, darunter Wiesbaden und Hanau sowie der Main-Kinzig-Kreis. In vielen anderen Kommunen seien die Kinder und Jugendlichen wegen der hohen Zahlen von Corona-Infizierten ohnehin bereits überwiegend nicht mehr in den Schulen unterrichtet worden, sagte der Sprecher. Dazu zählten die Kreise Hersfeld-Rotenburg, Fulda und Marburg sowie die Stadt Marburg.