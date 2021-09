Ministerin besucht Weschnitzinsel

Bergstraße. Die Hessische Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Priska Hinz (Die Grünen) wird am morgigen Mittwoch, 22. September, um 17 Uhr zu einer Begehung der Weschnitzinsel nach Lorsch kommen. Der Bergsträßer Kreisverband und die Lorscher Fraktion der Grünen laden dazu auch alle interessierten Bürger ein. Treffpunkt ist am Sitz des Gewässerverbandes Bergstraße (An der Weschnitz 2, Lorsch). Der Geschäftsführer des Gewässerverbandes Ulrich Androsch wird die Begehung fachkundig leiten. Rainer Hennings vom Verband Hessischer Fischer wird über die Entwicklung des Fischbestands in der Weschnitz berichten. red

