Ministerin: Artenvielfalt in Hessen ist nur mit der Landwirtschaft erreichbar

Hessen. Die hessische Landesregierung setzt zum Schutz der Artenvielfalt im Land auf vielfältige Projekte, um den Naturschutz und die Landwirtschaft zu verbinden. Für einige bedrohte Arten auf den hessischen Äckern wie etwa Feldhamster oder die Vogelart Grauammer sei so erstmals eine Trendwende herbeigeführt worden, berichtete Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) am Montag in Hochheim. "Wir schützen die Artenvielfalt und damit auch unser Leben und unsere Zukunft. Das geht nur gemeinsam mit der Landwirtschaft."

Entscheidend für die Artenvielfalt auf Hessens Feldern und Wiesen sei neben der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes und der Feldflurprojekte auch der Runde Tisch Landwirtschaft und Naturschutz. Vergangenes Jahr sei dabei gemeinsam mit Landwirtschafts- und Naturschutzverbänden eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet worden, erklärte die Ministerin. Zur Umsetzung ständen im kommenden Doppelhaushalt 23 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.

Über 16 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Hessen wurden nach Angaben der Grünen-Politikerin im Jahr 2021 ökologisch bewirtschaftet. Mehr als 7600 Maßnahmen in hessischen Naturschutz- und Natura-2000-Gebieten seien im vergangenen Jahr umgesetzt und auf 16 500 Hektar artenreiche Agrarökosysteme gefördert worden.