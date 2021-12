Minister: Mehr Arbeitsplätze in Finanzämtern im ländlichen Raum in Hessen

Hessen. In Hessen sollen mehr Arbeitsplätze in Finanzämtern im ländlichen Raum entstehen. Er werde in Kürze die nächste Runde der Strukturreform der Steuerverwaltung vorstellen, erklärte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag anlässlich der Debatte im hessischen Landtag über den Haushaltsplan seines Ressorts für das Jahr 2022. Seinen Worten zufolge sollen weitere 500 Arbeitsplätze in ländlich gelegene Finanzämter verlagert werden.

Ohne eine gerechte Erhebung von Steuern und ohne eine funktionierende Steuerverwaltung gäbe es keine Schulen, keine Kitas oder keine Straßen, betonte der Finanzminister. "Deshalb ist uns eine moderne, gut ausgestattete Steuerverwaltung wichtig."

Ursprünglich sollte der Haushalt für 2022 schon im November in zweiter Lesung debattiert und bis zum Jahresende 2021 verabschiedet werden. Nach einem Urteil des Staatsgerichtshofes im Oktober zum Corona-Sondervermögen muss Boddenberg den Etat neu berechnen. Eine Verabschiedung des Zahlenwerks soll nun im ersten Quartal des nächsten Jahres erfolgen.

Nach den ursprünglichen Plänen des Finanzministers waren im Haushaltsentwurf für 2022 Einnahmen von 31,39 Milliarden Euro und Ausgaben von 31,65 Milliarden Euro vorgesehen. Außerdem sollte die Neuverschuldung um rund 700 Millionen Euro auf 120 Millionen Euro zurückgehen.

