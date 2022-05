Minister kündigte verstärkte Verkehrskontrollen in Hessen an

Wiesbaden. Um für ausreichende Sicherheit auf den hessischen Straßen zu sorgen, wird die Polizei auch in Zukunft verstärkt Kontrollen durchführen. Das kündigte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Samstag auf der Hauptversammlung des ADAC in Wiesbaden an. Die Ordnungshüter setzten dabei auf einen Mix aus innovativer Technik bei der Verkehrsbegleitung und -kontrolle. Verkehrssicherheit sei jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dabei nehme der ADAC eine wichtige Funktion wahr.

Ende 2021 verzeichnete der ADAC Hessen-Thüringen mehr als 2,2 Millionen Mitglieder. Die Mitgliederzahlen des zweitgrößten Regionalclubs des ADAC, der im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Bestehen feierte, stiegen damit nach Angaben des Ministers leicht an. Auf Hessen entfielen knapp 1,8 Millionen Mitglieder, auf Thüringen mehr als 430 000 Mitglieder.