Minister gegen Einführung eines Unterrichtsfaches "Wirtschaft"

Hessen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat die Bedeutung der ökonomischen Bildung an den hessischen Schulen betont. Die Einführung eines neuen und eigenständigen Fachs "Wirtschaft" lehnte der Minister auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden jedoch ab. Unterrichtsinhalte und zu belegende Fächer könnten mit Rücksicht auf die Belastung der Schülerinnen und Schüler nicht beliebig ausgeweitet werden. Die Einführung eines neuen Fachs "Wirtschaft" würde damit auf Kosten von anderen Unterrichtsinhalten gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die ökonomische Bildung sei eine fachübergreifende Aufgabe an den hessischen Schulen, erklärte der Kultusminister. Das Leitfach für diese Themen sei das Fach Politik und Wirtschaft, das an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen unterrichtet werde. Mit diesem Verbundfach werde in Hessen der Ansatz verfolgt, dass Politik und Wirtschaft in einer so engen gegenseitigen Abhängigkeit stehen, dass weder Politik ohne Ökonomie noch Ökonomie ohne Politik verstanden werden kann.