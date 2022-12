Miniaturwelt auf 160 Quadratmetern in Viernheim

Die Weichen sind gestellt: Am zweiten Weihnachtsfeiertag – Montag, 26. Dezember, öffnet in Viernheim die diesjährige Modellbahn-Ausstellung. „Die Loks haben nach der langen Pause ganz schön gequietscht“, erzählt Rainer Belz. Deshalb habe man die Züge erst einmal ausgiebig eingefahren, damit die Besucherinnen und Besucher die Anlage des Modellbahnteams Viernheim auch in voller Pracht erleben

...