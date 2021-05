Mini-Sommer am Sonntag in Hessen

Offenbach. Am Sonntag gibt es in Hessen einen Mini-Sommer: Es kann bis zu 28 Grad warm werden, in Südhessen stellenweise bis knapp 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach berichtete. Selbst auf den höchsten Bergen soll es noch um die 22 Grad warm werden.

In der Nacht zum Montag ziehen Wolken auf, im äußersten Westen kann es zum Morgen hin schauerartig regnen. Die Tiefstwerte fallen nachts auf 14 bis 9 Grad. Am Montag wechseln sich Wolken und Regen ab. In der Osthälfte kann es gewittern. Die Höchstwerte liegen im Westen weiter zwischen 21 und 24 Grad, im Osten bis 26 Grad.

Am Dienstag ist dann erstmal Schluss mit sommerlichen Temperaturen: Es wird stark bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 16 bis 19 Grad, in Kammlagen der Mittelgebirge um 14 Grad.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren