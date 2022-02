Mindestens 10.000 Euro Schaden nach Einbruch in Firma

Odenwald. Geld, Handys und Laptops wurden am frühen Dienstagmorgen (15.02.) in Erbach/Odw. aus Bürotrakt und Verkaufsraum einer Firma in der Werner-von-Siemens-Straße, Nähe Robert-Bosch-Straße, gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro. Hinzu kommen die Sachschäden in Höhe von rund 5000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter eine Außentür zum Bürotrakt auf. Im Gebäude wurden auf zwei Etagen weitere Türen gewaltsam geöffnet. Mit einem Schlüssel gingen die Täter ins Nachbargebäude, indem sich der Werksverkauf und die Cafeteria befinden.

Die Kriminalpolizei geht derzeit von mindestens drei Tätern aus. Einer von ihnen könnte in der Zeit zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens die Umgebung von außen gesichert haben.

Wer hat im Tatzeitraum Personen im Bereich Werner-von-Siemensstraße/Robert-Bosch-Straße bemerkt? Hinweise werden von der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach entgegengenommen, Telefon 06062/953-0.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2