Hessenwetter. Wolken und Regen - das Wetter in Hessen am Wochenende wird herbstlich. Die Vorhersage für die kommenden Tage sei ziemlich konstant, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag mitteilte. Es bleibe stark bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. Dabei könne es Temperaturen bis zu 11 Grad geben. Aufgrund der dichten Wolkendecke sollen die Nächte am Wochenende weitgehend frostfrei bleiben. In der Nacht auf Samstag könne es jedoch örtlich Nebel geben.

