Mildes Herbstwetter in Hessen erwartet

Südhessen. Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf viele Wolken und milde Temperaturen einstellen. Am Sonntag bedeutet das: wechselnde bis starke Bewölkung bei Höchstwerten von 15 bis 18 Grad. Größtenteils bleibt es trocken, wie aus einer Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervorgeht. Anfangs dürfte ein mäßiger Wind wehen, in Hochlagen teils auch stärkere Böen. In der Nacht zum Montag ist schauerartiger Regen möglich. Die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montag beginnt die neue Woche mit abziehendem Regen und anschließend wechselnder Bewölkung. Die Meteorologen erwarten zeitweise auch Auflockerungen und nur örtliche Schauer. Die Temperaturen steigen auf maximal 11 bis 14 Grad an. Es sei mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen, hieß es. Der Dienstag bleibt grau. Im Verlauf des Tages kommt laut DWD von Westen Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad, im Bergland bei 8 Grad. Der Wind weht meist mäßig aus Südwesten, teils auch in stärkeren Böen.