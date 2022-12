Milde Temperaturen und Regen in Hessen

Hessen. Kurz vor dem Jahreswechsel bleibt es in Hessen sehr mild, aber auch regnerisch. Der Mittwoch startet stark bewölkt und zeitweilig mit etwas Regen, bevor es im Tagesverlauf auflockert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 10 Grad.

In der Nacht kehrt der Regen von Westen her zurück und in der Nordhälfte ist gebietsweise mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 bis 4 Grad.

Ab dem Nachmittag soll es regnen

Viele Wolken gibt es laut Meteorologen auch am Donnerstag. Dazu kommt stellenweise schauerartiger Regen bei Temperaturen zwischen 9 bis 13 Grad. In der Nacht sei noch mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.

Auch am Freitag wird es mit Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad sehr mild. Regen wird erst ab dem Nachmittag vorhergesagt.