Weinheim. Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter einen Milchautomaten in der Waidallee aufgebrochen und daraus Münzgeld entwednet. Mit knapp 15 Euro Bargeld fiel die Beute des Unbekannten gering aus, allerdings dürfte der entstandene Sachschaden an mehreren Schlössern des Automaten nicht unerheblich sein, so die Polizei. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 06201 10030 entgegen.

