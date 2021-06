Michael Meister wird heute 60

Bergstraße. Feiern und Ausspannen stehen für Michael Meister an seinem heutigen 60. Geburtstag nicht an. „Wir haben Sitzungswoche. Es ist ein normaler Arbeitstag“, kündigte der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Kreis Bergstraße an. Am Sonntag will er aber nachträglich einen Empfang in Heppenheim geben.

Seit 1994 gehört der gebürtige Lorscher nun schon dem Bundestag an. Den Beginn seiner bundespolitischen Karriere hat er immer noch als spannende Zeit in Erinnerung. Vier Monate zuvor wurde er überraschend nominiert. Außerhalb von Bensheim, wo er aufwuchs, sei er damals kaum bekannt gewesen, blickt Meister zurück. Es sei eine Herausforderung gewesen, neben dem Beruf im Wahlkampf alles zu geben. Zu jener Zeit arbeitete der studierte Mathematiker noch im Darmstädter Operationszentrum der Europäischen Raumfahrtbehörde(ESOC).

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister wird am heutigen Mittwoch 60 Jahre alt. © Zelinger

Bekanntlich gelang der Kaltstart. Viermal wurde Meister direkt wiedergewählt. Von 2013 bis 2018 war er Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Danach wechselte er als Staatssekretär ins Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Kandidatur für die Bundestagswahl im Herbst ist ebenfalls beschlossene Sache, die Bergsträßer CDU hat in 97,2 Prozent als Kandidaten nominiert.

1983 war Meister als parteilos in den Ortsbeirat Bensheim-Zell nachgerückt. Sechs Jahre später wurde er Mitglied der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung. Auch damals hatte er noch eine parteilose Kandidatur erwogen, die CDU bot ihm aber einen Platz auf ihrer Liste an. Zwei später wurde er Vorsitzender des Bensheimer Stadtverbandes der Christdemokraten. Im Jahr seiner Wahl in den Bundestag übernahm er auch den Vorsitz des Kreisverbands, den er bis heute innehat.

Der Jubilar hat noch einiges vor. Die Bergstraße sei ein „exzellenter“ Landkreis, betont Meister. Es stünden aber auch Veränderungen an, die gestaltet werden müssen, die Demografie, die Digitalisierung und der Klimawandel etwa. Dass das alles nicht immer konfliktfrei bleibt, zeige die Debatte um die ICE-Neubaustrecke. Für den Klimaschutz brauche es Schienen. „Andererseits geht es aber auch um Lebensqualität“, gibt der Bundespolitiker zu bedenken.

„Dass die Menschen wieder unbeschwerter werden“, entgegnet Meister auf die Frage, was er sich zu seinem 60. Geburtstag für den Kreis Bergstraße wünschen würde. In den vergangenen 18 Monaten der Corona-Krise hätten sie auf vieles verzichten müssen. Er wünsche sich, dass sie wieder mehr ihr Leben genießen und mehr Dinge tun können, auf die sie Lust haben. kbw

