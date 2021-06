Michael Meister auf Platz drei der CDU-Landesliste

Gießen. Kanzleramtsminister Helge Braun führt als Spitzenkandidat die hessische CDU-Landesliste für die Bundestagswahl im September an. Der Unionspolitiker erhielt beim Landesparteitag am Samstag in seiner Heimatstadt Gießen 98 von 99 abgegebenen Stimmen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Patricia Lips und Michael Meister. Bei dem Treffen wurde über die Besetzung von insgesamt 53 Listenplätzen abgestimmt. Hessens CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident Volker Bouffier schwor dabei die Landespartei auf einen engagierten Bundestagswahlkampf mit klarem Siegeswillen der Union ein. Die Partei dürfe sich nicht mit 28 oder 29 Prozent zufrieden geben, sagte er vor 100 Delegierten. Ein Ergebnis von deutlich "30 plus" müsse drin sein "und das können wir auch erreichen"

