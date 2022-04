Metzendorf-Schule: Noch freie Plätze in drei Bildungsgängen

Bergstraße. An der Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim gibt es aktuell noch freie Plätze in den Schulformen Fachoberschule (FOS), zweijährige Berufsfachschule (BFS) und dem Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik (BGJ Holz).

„Wer sich bezüglich der Fachoberschule für einen der beruflichen Schwerpunkte Bautechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Maschinenbau, Gestaltung oder Ernährung und Hauswirtschaft beziehungsweise hinsichtlich der Berufsfachschule für einen der beruflichen Schwerpunkte Metalltechnik, Holztechnik, Elektrotechnik oder Ernährung, Hauswirtschaft und Gastronomie oder im Rahmen des Berufsgrundbildungsjahres Holztechnik für den Bereich Holztechnik interessiert, ist an der Heinrich-Metzendorf-Schule genau richtig“, wendet sich die Schule an mögliche Interessenten.

Praxisbezug und Lernatmosphäre

Im fachbezogenen Unterricht werden die jeweiligen fachpraktischen und fachtheoretischen Grundlagen gefestigt, vertieft und erweitert. Gerade der Praxisbezug in Verbindung mit den sehr guten Werkstätten und der modernen Laborausstattung der Schule macht diese Schulformen an der Metzendorf-Schule so attraktiv.

Schüler schätzen am praxisnahen Unterricht, dass man einen sehr guten Überblick bezüglich der Inhalte des gewählten Schwerpunktes erhält und dass man in den drei Schulformen bestens vorbereitet wird für anschließende Ausbildungs- oder Studiengänge. „Die Vermittlung und der Erwerb der Unterrichtsinhalte, die auf die berufliche und moderne Lebenswelt bezogen sind, finden in allen Fächern – natürlich auch in den allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch, Englisch und Mathematik – in einer angenehmen und unterstützenden Lernatmosphäre statt“, verspricht die Schulleitung.

Berufliche Perspektiven

Die Fachoberschule (FOS) der Metzendorf-Schule mit ihren drei Fachrichtungen Technik, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Gestaltung bietet im Rahmen des Erwerbs der Fachhochschulreife sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und setzt wichtige Impulse für die berufliche Zukunft Jugendlicher und junger Erwachsener, zumal auch momentan die Karrierechancen ausgezeichnet sind und sich viele Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife möchten die Schüler entweder eine anspruchsvolle Ausbildung machen oder Studiengänge im gewählten Schwerpunktbereich aufnehmen und haben somit ihr persönliches Sprungbrett in die Zukunft bereits gefunden. Absolventen der Fachoberschule an der Heinrich-Metzendorf-Schule meldeten regelmäßig zurück, dass sie hervorragend zielgerichtet für ihre individuellen Ausbildungs- und Studienwege vorbereitet worden seien.

Die zweijährige Berufsfachschule (BFS) bietet mit ihren Fachrichtungen Technik (Holz-, Metall-, Elektrotechnik) sowie Wirtschaft (Ernährung, Hauswirtschaft und Gastronomie) die Chance, den mittleren Bildungsabschluss zu erwerben. Neben dem Unterricht in den allgemeinbildenden Fächern wird hier im gewählten Berufsfeld eine berufliche Grundbildung vermittelt. Dadurch erhöhen sich zum einen die Chancen auf dem Ausbildungsmarkt deutlich und zum anderen besteht die Möglichkeit, eine weitere schulische Laufbahn einzuschlagen. Als weiterführende Schulformen können sowohl die Fachoberschule als auch das Berufliche Gymnasium besucht werden.

Junge Leute mit handwerklichem Geschick und dem Interesse an der kreativen Arbeit mit dem Werkstoff Holz bietet sich an der Metzendorf-Schule die Chance, das Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik (BGJ Holz) zu besuchen und dabei gleichzeitig den Hauptschulabschluss zu erwerben. Das BGJ Holz ersetzt das erste Ausbildungsjahr, diese Regelung wird auch von den Ausbildungsbetrieben anerkannt. Die Auszubildenden werden nach erfolgreichem Abschluss in der Regel in das zweite Ausbildungsjahr zum Tischler übernommen. Aus diesem Grund ist ein Vorvertrag oder Ausbildungsvertrag mit einem Ausbildungsbetrieb notwendig.

Die Anmeldeformulare zu den Schulformen Fachoberschule, zweijährige Berufsfachschule sowie Berufsgrundbildungsjahr Holztechnik stehen als Downloads auf der Homepage der Schule bereit. red

Info: Heinrich-Metzendorf-Schule, Telefon: 06251 / 84790, E-Mail: heinrich-metzendorf-schule@kreis-bergstrasse.de www.metzendorfschule.de