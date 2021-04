Darmstadt. Die Hochschul- und Berufsinformationstage („Hobit“) werden digital. Unter dem Motto „Die Welt braucht dich.“ können vom 18. bis 20. Mai junge Menschen aus der Region und aus ganz Deutschland online auf die Informations- und Beratungsangebote des Darmstädter Erfolgsformats „Hobit“ zugreifen.

Wer nach der Schule einen Ausbildungsweg wählt, steht vor einer enormen Breite an Möglichkeiten. Was passt zu den eigenen Talenten und Interessen? Die „Hobit“ hilft bei der Orientierung. Pandemie-konform wird die Veranstaltung in diesem Jahr in digitaler Form stattfinden.

Programm steht in zwei Wochen

Vorbereitete Inhalte wie aufgezeichnete Vorträge oder Podcasts werden an den drei „Hobit“-Tagen mit zahlreichen Live-Formaten ergänzt. Rund um die Themenfelder Bildung/Sozial/Medizin, Gesellschaft/Wirtschaft/Recht, MINT, Kreativ/Kommunikation/Sprache sowie Orientierung/Entscheidung informieren die beteiligten Institutionen in Talk-Foren über Ausbildungs- und Studiengänge.

Schüler, die die digitale „Hobit“ besuchen, bekommen von Studenten, Auszubildenden, Lehrkräften und Ausbildern aus erster Hand Antworten auf ihre Fragen: Welche Ausbildungsform eignet sich für wen? Worum geht es in den vorgestellten Studien- oder Ausbildungsgängen? Und was macht man später im Berufsleben? Warum haben Studenten oder Auszubildende sich für ihren Ausbildungsweg entschieden und welche Erfahrungen haben sie gemacht? Das Programm ist ab Anfang Mai unter www.hobit.de abrufbar. Dort lassen sich dann auch die Talks buchen.

Die „Hobit“ bringt seit dem Jahr 1997 breitgefächerte und offene Informationen mit Erfahrung in der Beratung zusammen. Dafür steht eine bewährte Partnerschaft: Veranstalter der „Hobit“ sind die Evangelische Hochschule Darmstadt, die Hochschule Darmstadt und die Technische Universität Darmstadt gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. red