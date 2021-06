Merkel will einheitliche Corona-Regeln in der EU

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel einheitlichere Regeln der EU-Staaten für Einreisende aus Gebieten mit der gefürchteten Delta-Variante. Dafür werde sie werben, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. Zugleich plädierte Merkel für eine Kurskorrektur im Verhältnis zu Russland – einerseits härtere koordinierte Sanktionen bei Rechtsverstößen Russlands, andererseits aber auch die Option auf Spitzentreffen mit Präsident Wladimir Putin. Der Vorschlag traf auf Bedenken.

Die Pandemie und Russland gehörten zu den Topthemen des ersten Gipfeltags. Daneben standen das Verhältnis zur Türkei und die Migrationspolitik auf der Tagesordnung. Überschattet wurde der Gipfel von einem erbitterten Streit in der EU über ein neues ungarisches Gesetz zu Informationen über Homosexualität. 17 Staaten haben Protest eingelegt und warnen vor Diskriminierung sexueller Minderheiten. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wies die Kritik zurück und machte deutlich, dass er das Gesetz nicht zurückziehen will.

Für Merkel ist es der letzte planmäßige EU-Gipfel vor der Bundestagswahl, bei der sie nicht mehr antritt. Doch könnte sie vor der Bildung der neuen Bundesregierung noch einmal im Oktober beim Gipfel dabei sein. Bei einer Regierungserklärung im Bundestag betonte die Kanzlerin, wie wichtig die enge Zusammenarbeit der EU in Krisen wie der Pandemie sei. Im ersten Corona-Schock sei national statt europäisch abgestimmt gehandelt worden. „Wir wissen heute, dass wir das besser können und das auch in Zukunft besser machen werden“, sagte Merkel. Die Pandemielage entwickelt sich fast überall in der EU auf den ersten Blick günstig. Sorgen bereitet jedoch die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus, die sich zunehmend ausbreitet. Deutschland hat 14 Länder als Virusvariantengebiete eingestuft, darunter Großbritannien. Für Einreisende gilt Quarantäne. Urlaubsländer wie Portugal lassen britische Touristen jedoch freier ins Land.

Gestern zwei neue Fälle im Kreis

Für den Kreis Bergstraße wurden gestern zwei neue bestätigte Corona-Infektionen gemeldet, eine in Lorsch sowie eine in Lampertheim. Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100 000 Einwohner) wurde vom Robert Koch-Institut (Berlin) mit 1,1 angegeben. Sie wird aber heute höher ausfallen, da zwei positiv getestete Personen aus Grasellenbach nachgemeldet wurden und sich die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche von fünf auf sieben erhöhte. Insgesamt sind im Kreis aktuell 67 Personen mit einer Corona-Infektion registriert.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 28 Betten belegt. Mit Covid-19 infizierte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es derzeit nicht.

In Hessen ist die landesweite Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 8,2 gesunken (Vortag: 8,8). 124 neue Corona-Infektionen wurden binnen 24 Stunden gemeldet, außerdem gab es fünf weitere Todesfälle in Verbindung mit Sars-CoV-2. red/dpa

