  Merck will seine Industriekläranlage durch vierte Reinigungsstufe erweitern

Darmstadt. Als erstes Industrieunternehmen in Südhessen will Merck seine Industriekläranlage durch eine sogenannte vierte Reinigungsstufe erweitern. Die Maßnahme dient der Reduktion von organischen Belastungen wie Spurenstoffen und leistet somit einen weiteren Beitrag zum Gewässerschutz. Bislang gibt es in der Abwasserbehandlungsanlage – wie in den meisten deutschen Klärwerken – drei Reinigungsstufen: eine mechanische, eine biologische und eine chemische. Am 19. November 2020 hat die Merck die Errichtung und den Betrieb einer weiteren Behandlungsstufe seiner zentralen Abwasserbehandlungsanlage auf dem Betriebsgelände in Darmstadt beim RP Darmstadt beantragt. Diese zusätzliche Behandlungsstufe soll durch eine Aktivkohleeinheit mit vorgeschalteter optionaler Tuchfiltration ausgestattet werden. Ziel ist eine deutlich höhere Reduktion der organischen Fracht durch die Abwasserbehandlung und somit eine Verbesserung der Gewässerqualität im Darmbach und Landgraben. Merck ist das erste Industrieunternehmen, das im Hessischen Ried eine vierte Reinigungsstufe errichten möchte.

