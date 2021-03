  Merck verzeichnet kräftige Umsatz- und Gewinnsteigerung in 2020

Darmstadt. Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck hat auch im Corona-Jahr 2020 Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Eine hohe Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen für die Arzneiherstellung sowie die weltweite Forschung an Corona-Impfstoffen sorgten für einen Boom im Geschäft mit Laborausstattung. Zugleich zahlte sich die Milliarden-Übernahme des Halbleiterzulieferers Versum aus. In diesem Jahr erwartet Merck noch bessere Zeiten, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Erholung von der Pandemie soll sich fortsetzen und der Umsatz aus eigener Kraft stark steigen.

