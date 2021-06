Meisterkurs startet am 30. August

Bensheim. Die Kreishandwerkerschaft Bergstraße bietet auch in diesem Jahr den Meisterkurs (Teil 3 und 4) in Teilzeitform an. Dieser findet vom 30. August 2021 bis 30. Juni 2022 statt. Teil 3 - wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse. Unterricht ist montags und donnerstags von 17.15 bis 20.30 Uhr. Zur Meisterprüfung wird zugelassen, wer einen Gesellenbrief oder eine Facharbeiterprüfung in der Industrie abgelegt hat. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreishandwerkerschaft, Udo Becker, Tel.: 06251/138 165 und Michael Keßler, Tel.: 06251/138 157. red

