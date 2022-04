Meisterkurs in Teilzeit

Bergstraße. Die Kreishandwerkerschaft Bergstraße bietet einen Meister-Teilzeitkurs für die Teile III (wirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse) und IV (berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse) an, der am 5. September anläuft. Unterricht ist an zwei bis drei Abenden pro Woche jeweils von 17.15 bis 20.30 Uhr. Zur Meisterprüfung wird zugelassen, wer einen Gesellenbrief oder eine Facharbeiterprüfung in der Industrie abgelegt hat.

Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Kreishandwerkerschaft Bergstraße über Udo Becker (Telefon 06251 / 138165) oder Michael Keßler (Telefon 06251 / 138157). red

