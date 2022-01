Meister: Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche muss bleiben

Berlin/Bergstraße. In der Debatte über die Frage einer Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche nimmt der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister Stellung: „Die Ampel-Koalition plant die Streichung des Paragrafen 219a Strafgesetzbuch (StGB), der das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche regelt. Die Vorschrift ist eine wichtige Schutznorm für das ungeborene Leben.“

Bei einer Aufhebung des Paragrafen müsse mit offener Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gerechnet werden. „Das Bundesverfassungsgericht“, so Meister weiter, „hat klar entschieden, dass das Grundgesetz den Staat verpflichtet, menschliches Leben, auch das ungeborene, zu schützen. Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu. Rechtlicher Schutz gebührt dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter, wie das Gericht zutreffend ausführte.“

Der Staat müsse zur Erfüllung seiner Schutzpflicht „ausreichende Maßnahmen normativer und tatsächlicher Art ergreifen, die dazu führen, dass ein – unter Berücksichtigung entgegenstehender Rechtsgüter – angemessener und als solcher wirksamer Schutz erreicht wird.“ Dazu bedürfe es eines Schutzkonzepts, das „Elemente des präventiven wie des repressiven Schutzes miteinander verbindet“.

Konsens wird aufgegeben

Der Staat müsse vor Beeinflussungen schützen, die der Entscheidung für das Kind entgegenwirken. Er müsse darüber hinaus den rechtlichen Schutzanspruch des ungeborenen Lebens im allgemeinen Bewusstsein erhalten und beleben, so das Bundesverfassungsgericht.

Meister fährt fort: „Die Ampel-Koalition gibt mit ihren Vorstellungen zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs nun einen seit über zwei Jahrzehnten bestehenden gesellschaftlichen Konsens auf, um den lange Jahre gerungen wurde und der den Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Schutz des ungeborenen Lebens ausgeglichen und befriedet hat.“

Die Abschaffung des Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche sei ein falsches Verständnis von „Fortschritt wagen“ und „Freiheit“. Bei jedem Schwangerschaftsabbruch sterbe ein einzigartiger und unverwechselbarer Mensch. Deshalb sei der Schwangerschaftsabbruch in Deutschland grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Ausnahmsweise nicht strafbar seien Schwangerschaftsabbrüche, wenn bestimmte rechtfertigende Indikationen vorliegen.

Ein Schwangerschaftsabbruch ist ausnahmsweise auch dann nicht strafbar, wenn die betroffene Frau den Vorgaben der sogenannten Beratungsregelung nach Paragraf 218a, Absatz 1, StGB folgt. Die Schwangere, die den Eingriff verlangt, muss sich drei Tage vor diesem Termin in einer staatlich anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten lassen. Sie hat dem Arzt, der den Eingriff vornehmen soll, eine Beratungsbescheinigung über dieses Gespräch vorzulegen. Außerdem muss ein Arzt, der nicht an der Beratung teilgenommen hat, den Schwangerschaftsabbruch innerhalb von zwölf Wochen nach der Empfängnis vornehmen. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann keiner der am Schwangerschaftsabbruch Beteiligten bestraft werden.

Gesamtstatik gerät ins Wanken

Die Beratung soll die Problemlage der Schwangeren erfassen und diese samt möglichen Wegen und Hilfestellungen besprechen. Oft sei, so Meister, bei der Selbstbestimmung der werdenden Mutter nicht das Kind das Problem, sondern die mit der Geburt entstehende vollständig neue Lebenssituation. Im Kontext dieser Regelung sei es sinnvoll, „dass die Beratung für das Leben nicht durch Werbung konterkariert wird“.

Auch die Reihenfolge von Beratung, Wartefrist, Entscheidung und gegebenenfalls Durchführung des Abbruchs habe in diesem Zusammenhang ihre Bedeutung, so Meister: „Es gibt viele Frauen, die in dieser Situation eine unvoreingenommene, neutrale Beratung brauchen; den Freiraum, sich auf die neue Situation und den Gedanken an das Kind einzulassen, sich über Hilfen zu informieren und die verschiedenen Alternativen zu durchdenken.“

Die rechtliche Gesamtregelung des Schwangerschaftsabbruchs sei legislativ-verfassungspolitisch „fein austariert“ worden. Ein Herausbrechen einzelner Normen bringe somit auch die verfassungsrechtlich relevante Gesamtstatik der Regelungen ins Wanken.

Meister abschließend: „Das christliche Menschenbild ist mein persönlicher Kompass. Das christliche Menschenbild verpflichtet zum Schutz des menschlichen Lebens. Deshalb bekenne ich mich klar zum Schutz des ungeborenen Lebens und lehne das Vorhaben der Ampel-Koalition ab.“ red