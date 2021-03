Bergstraße. Der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister reagiert auf einen Leserbrief, durch dessen letzten Absatz er sich zwar nicht persönlich, aber in der Sache angesprochen sieht. In dem Beitrag im Leserforum ging es unter der Überschrift „Bilder zum besseren Verstehen“ um die Zahl der Corona-Toten.

AdUnit urban-intext1

Dazu schreibt Meister: „Der Autor macht sich die Mühe, bezogen auf das Jahr 2020 die Einwohnerzahl Deutschlands bildlich ins Verhältnis zu setzen zur Sterbezahl und dann noch einmal zur Zahl der an oder mit Corona verstobenen Personen in unserem Land.

Bedauerlicherweise macht sich der Autor allerdings nicht die Mühe, einmal selbst zu interpretieren, wie es denn zu der genannten Zahl der Corona-Toten gekommen ist. Dann wäre ihm vielleicht aufgefallen, dass er beim Marginalisieren der Zahl der Corona-Toten einen Denkfehler macht.

So ,vergisst’ der Autor schlicht die Wirkung der ergriffenen Schutzmaßnahmen auf die Zahl – nach dem Motto: Vermiedener Schaden ist unsichtbar. Einmal angenommen, die Politik in Deutschland hätte überhaupt nicht reagiert und die Pandemie einfach exponentiell laufen lassen. Wir hätten sicherlich 15-mal so hohe Corona-Todesfälle in 2020 zu beklagen gehabt – also eine ganz andere Balkenhöhe im Diagramm des Autors einzeichnen müssen. Wenn man die Zahl der tatsächlichen Corona-Toten als unbedeutende, geringfügige Größe darstellen will, so empfinde ich dies im Übrigen als äußerst zynisch. Jedes Leben ist gleich wertvoll – egal, ob jung oder alt, ob (vor-)erkrankt oder gesund. Und jeder tote Mensch ist einer zu viel.

AdUnit urban-intext2

Deswegen stelle ich mir als verantwortlich handelnder Politiker die Frage, ob man nicht noch mehr hätte tun können, damit die Zahl der Corona-Toten in unserem Land in 2020 hätte geringer ausfallen können – etwa Maßnahmen, die zu einem noch besseren Schutz der Alten- und Pflegeheime bereits zu Beginn der Pandemie geführt hätten“, so Meister abschließend. red