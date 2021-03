Bergstraße. Auch an der Bergstraße wird gegen das Coronavirus geimpft. Und eine Umfrage dieser Zeitung auf Facebook und Instagram hat ergeben, dass die meisten Teilnehmer sowohl mit der Impfung selbst, als auch mit den Abläufen im Impfzentrum sehr zufrieden waren. Sehr positives Feedback gab es vor allem für das Team im Bergsträßer Impfzentrum, aber auch beispielsweise für Teams in Heidelberg und in Darmstadt.

Ralf Hölscher schreibt beispielsweise: „Den ersten Impf-Temin hatte ich am 9. März und habe Astra-Zeneca bekommen. Ich hatte keine Nebenwirkungen außer leichte Muskelschmerzen an der Einstichstelle. Aber nicht anders, als zum Beispiel bei einer Tetanusimpfung auch. Ich bin sehr zufrieden mit der Organisation im Impfzentrum. Der Ablauf war komplett reibungslos und es verlief alles ohne große Wartezeiten. Ein Kompliment an alle, die dazu beigetragen haben und dies immer noch tun.“ Bedenken wegen des Impfstoffs beziehungsweise Nebenwirkungen habe er keine „und mir ist es lieber so, als ohne jeglichen Schutz durchs Leben zu laufen. Da, im Falle einer Ansteckung, mit einem schweren Verlauf zu rechnen wäre. Von daher bin ich einfach dankbar.“

„Alles lief wie am Schnürchen“

Leserin Dagmar Krauß hatte bei ihrem ersten Termin am 12. März mit dem Biontech-Impfstoff keine Nebenwirkungen, wie sie berichtet. „Nur an der Injektionsstelle hatte ich einen Tag lang Schmerzen. Es war alles top organisiert.“

Auch bei Christine Marneths Impftermin in Bensheim habe alles reibungslos funktioniert. „Alles lief wie am Schnürchen, das Personal ist sehr nett. Am nächsten Tag ging es mir nicht so gut. Ich hatte Schwindel und Kopfschmerzen. Aber das war nach 24 Stunden komplett weg.“ Karin Hölzel wurde mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff geimpft. „Die Organisation war hervorragend“, schreibt sie. „Mein Termin war um 12.40 Uhr, um 13.10 Uhr konnte ich das Impfzentrum inklusive 15 Minuten Wartezeit nach der Impfung verlassen. Die Mitarbeiter waren alle sehr freundlich. Als Impfreaktion hatte ich in der Nacht Schüttelfrost und leichtes Fieber. Am darauffolgenden Tag war ich sehr müde. Ich bin froh und dankbar, dass ich geimpft bin.“

Facebook-Nutzerin Michelle Leist schreibt: „Mein erster Impftermin mit Astra-Zeneca verlief reibungslos, die Mitarbeiter waren sehr freundlich und hilfsbereit, die Organisation ist gut durchdacht. Erfreulicherweise hatte ich keinerlei negative körperliche Reaktionen auf die Impfung. Ich habe die Impfung gut vertragen und freue mich auf meinen zweiten Impftermin!“

Stefanie Häcker hat auf Facebook den Ablauf ihres Impftermins ganz genau beschrieben. Fazit? – „Alles sehr gut organisiert. Und Nebenwirkungen habe ich bis jetzt überhaupt keine.“ Christel Jährling hat am 11. März ihre erste Impfung bekommen. „Ich war sehr zufrieden, das Personal war sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hatte um 11.50 Uhr einen Termin und war um 12.35 Uhr wieder draußen. Ich bin mit Astra- Zeneca geimpft worden hatte keine Nebenwirkungen.“

Silke Bartels hatte nach ihrem ersten Impftermin am 22. März mit Moderna „nur einen schweren Arm und leicht erhöhte Temperatur“, wie sie schreibt. Sonst habe sie keine Nebenwirkungen gehabt.

Auch über Instagram haben sich einige Leser gemeldet, die bereits geimpft sind: „Ich bin geimpft. Es hat alles super geklappt: Ich musste kaum warten und die Nebenwirkungen waren erträglich“, schreibt bensemer_bie. tanja_auinger schreibt: „Es hat alles reibungslos geklappt und war super organisiert. Alle sind sehr nett und freundlich – tip top.“ Auch junimara02 ist zufrieden: „Ich hatte keine Nebenwirkungen und es lief alles super ab im Impfzentrum.“

Warten auf den Impftermin

Die Verbesserungsvorschläge in den Umfrageergebnissen halten sich sehr in Grenzen: Fehlende Beleuchtung am Ausgang des Impfzentrums merkt Sonja Kafka über Facebook an, die am späten Abend einen Termin hatte. Und dr.scharf_dr.lagan schreiben: „Alles ist sehr gut organisiert, aber zu bürokratisch. Dreimal Formulare vorzeigen, das dauert zu lange.“

Abgesehen vom Bergsträßer Impfzentrum, in dem die meisten der Umfrage-Teilnehmer geimpft wurden, gibt es auch Lob von Geimpften, die in umliegenden Impfzentren einen Termin hatten – theofficial.pengwin war in Darmstadt, um sich impfen zu lassen, Bettina Schröder in Heidelberg. Auch meldeten sich einige Leser zu Wort, die seit längerer Zeit auf einen Impftermin warten und hoffen, bald auch an der Reihe zu sein.