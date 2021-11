Mehrere Tausend Euro Schaden und mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Darmstadt-Dieburg. Am Freitag (05.11.) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 3114, Gemarkung Dieburg, bei dem drei Personen verletzt wurden. Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes aus Groß-Zimmern hatte die Abfahrt der B 26 aus Richtung Dieburg kommend in Richtung Dieburg West/Groß-Zimmern befahren. Im Bereich der Einmündung zur L 3114 beabsichtigte der 37-jährige, nach rechts in Richtung Groß-Zimmern abzubiegen. Im Verlauf des Abbiegevorganges geriet der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr auf der dortigen Linksabbiegerspur und kollidierte frontal mit dem Skoda eines 41-jährigen Mannes aus Breuberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Mit im Fahrzeug des 41-Jährigen befanden sich drei weitere Mitfahrer im Alter von 38 bis 55 Jahren. Sowohl der 37-jährige Mercedesfahrer als auch eine 40-jährige Mitfahrerin und ein 38-jähriger Mitfahrer des Skodafahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 37-jährige Mercedesfahrer zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt.

Neben zwei Streifen der PSt. Dieburg waren weiterhin die Freiwillige Feuerwehr Dieburg, sechs Rettungswagen, ein Notarzt sowie der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes vor Ort eingesetzt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2