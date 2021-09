Mehrere Schülerinnen klagen über Atemnot und Hustenreiz / Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Höchst. Am Montagmorgen (27.9.) ist es in einer Schule in der Bismarckstraße zu einem Einsatz, der Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen hat. Weil sich gegen 9.30 Uhr insgesamt vier Schülerinnen im Alter von 12 bis 13 Jahren aus verschiedenen Klassen unwohl fühlten und angaben, über Atemnot und Hustenreiz zu klagen, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Sie wurden im Anschluss ärztlich versorgt. In diesem Zusammenhang räumte die Feuerwehr und Polizei vorsorglich drei Klassenräume. Die Feuerwehr führte Messungen am Einsatzort durch und konnte ersten Erkenntnissen zufolge, keine Hinweise auf gesundheitsschädliche Substanzen feststellen. Warum sich die Schülerinnen unwohl fühlten, ist bislang unklar.

