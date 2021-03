  Mehrere Pakete aus Transporter gestohlen

Pfungstadt. Ein in Pfungstadt in der Hillebergstraße geparkter weißer Transporter war in der Nacht zum Donnerstag (3.-4.3.) in den okus von Kriminellen geraten. Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Täter in den Innenraum und schnappten

sich dort sechs Pakete noch unbekanntem Inhalts. Die Darmstädter Kripo (K21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise zu den Tätern entgegen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Bergstraße Mehr erfahren