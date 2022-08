Mehrere Kellerverschläge in Darmstadt im Visier von Kriminellen

Darmstadt. In den vergangenen Tagen ist es in Darmstadt zu mehreren Kellereinbrüchen gekommen, wie die Polizei jetzt berichtet.

Tipps der Polizei zur Sicherung von Kellerräumen und -verschlägen - Halten Sie Kellertüren stets geschlossen. - Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf. - Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab. - Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz. - Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. - Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. - Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Am gestrigen Sonntag (21.) haben bislang unbekannte Kriminelle zwischen 10 und 18 Uhr nach derzeitigem Kenntnisstand zehn Kellerverschläge in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Schwarzer Weg" aufgebrochen und durchsucht.

Zudem haben sich zwischen Freitagmittag (19.8.) und Samstagabend (20.8.) Kriminelle Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses in der Alicenstraße verschafft. Hier brachen sie mehrere Kellerräume auf, durchsuchten sie und entwendeten mehrere Gegenstände.

Insgesamt beläuft sich der Schaden nach ersten Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro. Was die Unbekannten bei ihrem Vorhaben erbeuten konnten, muss nun ermittelt werden. Ob die Taten zusammenhängen muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 969 - 0 entgegen.