Mehrere Hundert Kilogramm schwere Kabeltrommel macht sich selbstständig

Odenwald. Eine leere Kabeltrommel rollte am 1. Mai in Erbach/Odw. einen Hügel oberhalb des Litzertwegs hinunter und prallte gegen 19.35 Uhr an eine Hauswand. Wie hoch der Schaden ist, muss noch erhoben werden. Die Polizei (K 41) in Erbach beschäftigt sich nun mit der Frage, wie die mehrere Hundert Kilogramm schwere Holztrommel in Bewegung gekommen ist. Wer Angaben dazu machen kann, wendet sich bitte unter der 06062/953-0 an die fallzuständigen Beamten.

