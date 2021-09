Mehrere Hinweise zu Straftaten in Hessen nach "Aktenzeichen XY ..."-Sendung

Südhessen. Nach der Vorstellung von zwei hessischen Kriminalfällen in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" haben sich mehrere Menschen bei der Polizei gemeldet. Im Fall eines gewalttätigen Angriffs auf eine 51-Jährige in der Nähe von Rödermark (Kreis Offenbach) habe sich eine gesuchte Zeugin noch während der laufenden Sendung gemeldet, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Der Ehemann des Opfers soll dieses im April bei einer Fahrradtour mit einem Stein angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei bat in der TV-Sendung am Mittwochabend Zeugen - ein Radler und eine Radlerin sowie eine Joggerin -, sich zu melden.

Im Fall eines Raubüberfalls auf eine Postfiliale in (Landkreis Darmstadt-Dieburg) Groß-Umstadt gingen zehn Anrufe bei der Polizei ein. Die Hinweise würden geprüft, sagte eine Sprecherin. Ein unbekannter Täter hatte im vergangenen November zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld in fünfstelliger Höhe erbeutet.