Mehrere Festnahmen nach Fund einer Leiche in Fulda

Blaulicht. Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Fulda hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Weitere Angaben zu Alter, Geschlecht und Anzahl der Festgenommenen wollten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht bekanntgeben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilte. Die Festnahmen erfolgten demnach noch am Mittwochabend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Staatsanwaltschaft und Polizei gingen nach dem Fund am Mittwochmorgen davon aus, dass der 38-Jährige getötet worden ist. Zur Klärung der genauen Todesursache solle die Leiche am Donnerstag obduziert werden. Die Hintergründe der Tat waren noch nicht bekannt. Ein Zeuge hatte die Leiche im Stadtteil Aschenberg an einem Fußweg gefunden.