Mehrere Einbrüche in Kellerabteile in Darmstadt

Darmstadt. In den vergangenen Tagen ist es in Darmstadt zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern gekommen, wie die Polizei berichtet.

Zwischen Mittwoch (15.2.) und Samstag (25.2.) gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Weise zu den Kellerräumen in der Kasinostraße. Hier brachen die Täter zwei Kellerabteile auf und flüchteten unter anderem mit einem Koffer und einer Tasche eines Puppenhauses.

Am Sonntag (26.2.) verschafften sich Kriminelle zwischen 10 und 22.45 Uhr ebenfalls auf unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses im Haardtring. Dort brachen die Täter ein Kellerabteil auf, entwendeten einen Bohrhammer, eine Kreis- sowie eine Stichsäge und flüchteten anschließend unbemerkt.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.