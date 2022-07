Mehr vernachlässigte Kinder in der Corona-Pandemie im Kreis

Bergstraße. „Kinderschutz ist eine gesellschaftliche Aufgabe“, bekräftigt die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz bei einem Pressegespräch im Landratsamt und fügt hinzu: „Wir haben in den vergangenen Jahren schon Vieles bewegt und sehr viel vom Dunkelfeld ins Hellfeld geholt.“

Als sie 2016 das Jugendamt-Dezernat übernommen hat, sei ihr bewusst und es sei ihr Anspruch gewesen, dass „wir nicht allen, aber soviel Kinder wie möglich sehen und ihnen helfen wollen, um Schlimmeres zu verhindern.“ Ein kreisweites, verlässliches Kinderschutz-Netzwerk, eine „sehr frühe“ Prävention und niederschwellige Angebote für Familien mit Beratungsbedarf sieht Stolz dabei als wichtigste Instrumente, wenn es um das Kindeswohl geht – und die peu à peu umgesetzt und erweitert wurden.

Lieber einmal öfter rausfahren

Hinzu kämen ständige Fortbildungsangebote für Jugendamtsmitarbeiter, neue Kooperationen wie mit dem Rechtsmedizinischen Institut Heidelberg (beispielsweise zur Abklärung von Verletzungsspuren), den Kinderärzten und Erziehungsberatungsstellen, dem Staatlichen Schulamt, der Geburtsklinik Heppenheim, den Kindertagespflegepersonen und anderen Institutionen sowie die Berufung eines Kinderschutzkoordinators und der Einsatz von Schulsozialarbeitern (seit dem Jahr 2019).

Jugendamtsleiter Kai Kuhnert spricht von einem „gemeinsamen Weg“ und dem Motto, „lieber fahren wir einmal mehr als einmal weniger raus.“ Schon zu Beginn der Pandemie bis heute habe man nach dem Grundsatz gehandelt, Kinderschutz geht vor Infektionsschutz. Und dass die Zahlen der Gefährdungsmeldungen in den vergangenen fünf Jahren von 168 auf 500 gestiegen sind und sich somit verdreifacht haben, sehen beide als Beweis dafür, „dass nicht unbedingt mehr passiert, sondern dass mehr hingeguckt wird. Letzteres ist wichtig und richtig“.

In 255 Fällen eingeschritten

Ein eklatanter Anstieg von körperlichen und psychischen Misshandlungen oder Missbrauch von Kindern – im direkten Vergleich zu den weitaus geringeren Meldungen in den Jahren 2016 bis 2019 – sei nicht zu beobachten. Wobei unumstritten ist, dass jede Misshandlung oder Vernachlässigung an einem Kind eine zuviel ist und jeder Hinweis, jeder Anruf – handele es sich im Nachhinein auch um eine Fehleinschätzung – besser ist als weg zu schauen: „Wir sind an sieben Tagen erreichbar, auch anonym.“

In 31 Fällen wurde 2021 eine schwere Kindsgefährdung (sechs Prozent) festgestellt – und entsprechend gehandelt –, in 67 Familien kam es zu einer latenten Gefährdung (13 Prozent) und bei 157 (31 Prozent) der aufgesuchten Betroffenen sahen die Jugendamts-Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes keine direkte Gefährdung, „aber Hilfsbedarf“. Im Klartext bedeutet dies, dass immerhin rund 51 Prozent der Meldungen zu einer Kindsgefährdung so dringlich waren, dass das Jugendamt einschritt (255). Polizei, Nachbarn, Angehörige, Kitas, verschiedene Einrichtungen, Pflegepersonen und Anonyme gaben die entscheidenden Hinweise.

Am gravierendsten gestiegen sind in 2021 die dokumentierten Fälle (70, das entspricht 61 Prozent) von Vernachlässigungen sowie psychische Misshandlungen (23 Prozent), was Kuhnert und Sabrina Weiher, Regionalleiterin Bergstraße des Allgemeinen sozialen Dienstes, unter anderem auf die Pandemie zurückführen.

Während sexuelle Gewaltmeldungen in der Statistik von 2016 noch nicht separat aufgeführt wurden und bis 2019 keine verlässlichen Zahlen dazu vorliegen, haben sich in 2020 und 2021 sechs beziehungsweise fünf Verdachtsmomente gegen Täter konkretisiert.

Familien möglichst mit einbinden

Sollte das Kindeswohl akut gefährdet sein, kommen Bereitschafts-Pflegeeltern oder nahe Verwandte wie Oma oder Tante zum Zug: „Wir versuchen zunächst immer die Familien mit einzubinden.“

„Wir haben viel bewegt und viele neue Ideen umgesetzt, die andere Bundesländer und Landkreise von uns übernommen haben“, zeigt sich die Dezernentin, die von einer „enormen emotionalen Belastung“ spricht, zuversichtlich, dass die Maßnahmen greifen: „Wir haben eine gut funktionierende Kooperationsstruktur, auch mit Kinderärzten und Fachkräften.“ Der Mangel an Fachkräften führe allerdings in allen Bereichen des Kreises – so auch hier – zu Problemen.“

Rund um die Uhr ein offenes Ohr

Um dem Thema Kinderschutz künftig eine noch größere Präsenz und Aufmerksamkeit einzuräumen und den Blick für Misshandlungen zu schärfen, hat der Kreis in diesem Jahr ein aus fünf Personen bestehendes Kinderschutzteam innerhalb des Allgemeinen Dienstes gebildet. Diese Gruppe von Spezialisten ist an sieben Tagen rund um die Uhr in Rufbereitschaft und unter der zentralen Nummer 06252 / 154188 erreichbar.

Jugendamtsleiter Kai Kuhnert: „Wir können nicht alles verhindern, aber wir tun im Vorfeld alles, was in unserer Macht steht, um die Kinder zu schützen.“ Er und die zuständige Dezernentin appellierten deshalb wiederholt an die Bürger, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und „hinzusehen und Auffälligkeiten zu melden.“