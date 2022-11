Mehr Geld für das Naturschutzzentrum

Bergstraße. Das Naturschutzzentrum an der Erlache in Bensheim bekommt ab dem kommenden Jahr mehr Zuschüsse. Der Kreistag hat jetzt beschlossen, seinen Beitrag für die Betriebskosten von 50 000 auf 60 000 Euro pro Jahr zu erhöhen. Ebenso viel wird es künftig von der Stadt Bensheim geben. Die Stadt Lorsch zahlt ab dem 1. Januar 12 000 Euro, bisher waren es 10 000. Lorsch und Bensheim hatten die Erhöhungen bereits beschlossen. Die Kosten für Investitionen in und am Gebäude teilen sich Bensheim und der Kreis.

Das Naturschutzzentrum wurde im Jahr 2004 in Betrieb genommen. Es soll die Bevölkerung für die Aufgaben des Natur- und Umweltschutzes sensibilisieren und dient als außerschulischer Lern- und Veranstaltungsort für verschiedene Zielgruppen. Pädagogische Tage, Vorträge, aber auch Kindergeburtstage gehören zum Angebot.

Die Corona-Pandemie hat aber die Gewinne zusammenschmelzen lassen, gleichzeitig steigen die Kosten. Dies soll die Erhöhung der Zuschüsse auffangen. „Heute geht es darum, das Naturschutzzentrum so auszustatten, dass es auch in Zukunft diese wertvolle Arbeit leisten kann“, begründete Doris Sterzelmaier von den Grünen das Ansinnen. Die neue Regelung soll für zehn Jahre gelten. kbw