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Tarifeinigung

Mehr Geld für Beschäftigte im Groß- und Außenhandel

Beschäftigte im hessischen Groß- und Außenhandel erhalten ab August mehr Lohn. Wie die Tarifeinigung konkret aussieht und was das für 120.000 Menschen bedeutet.

Von 
dpa
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Ein Mitarbeiter fährt mit einem Gabelstapler. (zu dpa: „Mehr Geld für Beschäftigte im Groß- und Außenhandel“) © Christian Charisius
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Frankfurt am Main. Frankfurt/Main. Die Beschäftigten im hessischen Groß- und Außenhandel bekommen mehr Geld. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi steigen die Löhne in zwei Stufen: Ab dem 1. August des laufenden Jahres gibt es 2,9 Prozent mehr, eine weitere Anhebung um 2,1 Prozent folgt zum 1. Mai nächsten Jahres. 

Da auch Nullmonate vereinbart wurden, tritt der Tarifvertrag mit einer Laufzeit von 24 Monaten zum 1. Mai 2026 in Kraft, wie eine Verdi-Sprecherin erläuterte.

Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Marcel Schäuble, erklärte, Verdi habe sich im Wesentlichen an den Abschlüssen in anderen Bundesländern orientiert. Wichtigstes Anliegen sei gewesen, dass die Beschäftigten nach drei Monaten Verhandlung zügig mehr Geld bekommen. In Hessen arbeiten Verdi zufolge 120.000 Menschen im Groß- und Außenhandel sowie in Verlagen.

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