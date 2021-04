Mehr Freiheiten durch Impfungen

Berlin/Bergstraße. Im Ringen um Erleichterungen für Geimpfte bei Corona-Alltagsbeschränkungen gerät die Bundesregierung zusehends unter Druck. Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) brachte am Mittwoch ins Spiel, Vorgaben dazu schon in der nächsten Woche zu besiegeln statt wie bisher vorgesehen Ende Mai. Der Städte- und Gemeindebund mahnte angesichts erster Regelungen in einigen Ländern bundesweite Klarheit an.

AdUnit urban-intext1

Hessen etwa stellt vollständig gegen Corona Geimpfte rechtlich mit negativ getesteten Menschen gleich. Das sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag im Landtag. Auch Bayern hatte am Dienstag einen solchen Schritt angekündigt. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Berlin und Niedersachsen gibt es ebenfalls schon Regelungen.

Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sagte dem „Handelsblatt“, der Bund solle am besten noch in dieser Woche eine Regelung vorlegen. „Wir können im Parallelverfahren von Bundestag und Bundesrat die Verordnung noch in der kommenden Woche verabschieden.“ Die Länderkammer könnte am 7. Mai in ihrer nächsten regulären Sitzung beschließen. „Es wäre aber auch jederzeit eine Sondersitzung vor oder kurz nach diesem Datum möglich.“ Die Bundesregierung plant bisher, dass das Kabinett die Pläne nächste Woche auf den Weg bringt und nach dem Bundestag der Bundesrat am 28. Mai abschließend entscheidet.

Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sagte in der ARD: „Ich werde unverzüglich, schnellstmöglich jetzt eine Verordnung vorlegen, die genau das vorsieht, dass Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden, wenn keine Gefahr mehr ausgeht.“

AdUnit urban-intext2

Unterdessen sind im Kreis Bergstraße nach Angaben der Pressestelle des Landkreises am Mittwoch insgesamt 85 neue Coronavirus-Infektionen bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen unter anderem aus Bensheim (10), Einhausen (2), Heppenheim (15), Lorsch (3) und Zwingenberg (3). Damit sind seit Beginn der Pandemie 10023 Infektionsfälle registriert worden, 8694 Genesene zählt die Statistik. Die Zahl der Todesfälle hat sich nicht erhöht und beträgt 307.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 27 Patienten mit einer Infektion behandelt, bei zwei liegt ein Verdacht vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 419 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was Stand Mittwoch einer Quote von 154,54 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Das Berliner Robert-Koch-Institut weist für diesen Vergleichszeitraum eine Inzidenz von 182,4 aus. Stand Mittwoch sind bislang im Bergsträßer Impfzentrum 49 689 Erst- und 19 387 Zweit-Impfungen erfolgt. Wie bereits berichtet greift nun eine weitere „Notbremsstufe“: Weil der Kreis Bergstraße nach den vom RKI veröffentlichten Inzidenzwerten den dritten Tag in Folge eine Inzidenz von 165 überschritten hat sind der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt. dpa/red

AdUnit urban-intext3