Mehr Erwerbstätige in Hessen

Hessen. Insgesamt 3,52 Millionen Erwerbstätige hat es im ersten Quartal des laufenden Jahres in Hessen gegeben. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet das einen Zuwachs von 1,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das war nach Angaben der Statistiker der stärkste Anstieg der Erwerbstätigenzahl im Land seit dem zweiten Quartal 2018. Die stärksten Zuwächse habe es im Dienstleistungsbereich gegeben. Auch in der Baubranche sei die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen im ersten Quartal nach oben gegangen.

