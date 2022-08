Mehr Busse und Bahnen für Museumsuferfest in Frankfurt unterwegs

Frankfurt. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist endlich wieder Museumsuferfest in Frankfurt - ab diesem Freitag ist es soweit. Um Besucher zu dem Kulturfestival am Main zu bringen, haben die Verkehrsunternehmen ihr Angebot an Bussen und Bahnen aufgestockt. Freitag- und Samstagnacht fahren die U-Bahnen mit mehr Wagen und sind abends häufiger unterwegs, wie die Verkehrsgesellschaft traffiQ am Dienstag mitteilte. Gleiches gelte für mehrere Straßenbahnlinien sowie die Metrobuslinie M36. Auf den S-Bahn-Linien S1 bis S4 sowie S8 und S9 werden Freitag- und Samstagnacht bis etwa 2 Uhr und Sonntagnacht bis etwa 1 Uhr längere Züge unterwegs sein, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mitteilte.

Zu erreichen ist das Fest mit sieben S-Bahn-, acht U Bahn- und sieben Straßenbahnlinien sowie vielen Buslinien. Nah sind die Stationen Schweizer Platz, Schweizer-/Gartenstraße, Otto-Hahn-Platz, Stresemannallee/Gartenstraße, Willy-Brandt-Platz, Dom/Römer, Hauptwache oder Konstablerwache.

Das Museumsuferfest dauert bis Sonntag, erwartet werden mehr als eine Million Menschen. Mehr als 400 Einzelveranstaltungen von Musik über Tanz, Workshops, Führungen und Ausstellungen sind geplant.