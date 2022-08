Mehr Bewegung im alten Steinbruch

Die Litzelbacher Steinbrüche befinden sich in einem Waldgebiet zwischen Litzelbach und Gras-Ellenbach. Die fünf Steinbrüche sind bis etwa 1960 für den Abbruch von Buntsandstein genutzt worden. Dort arbeiteten in der Blütezeit um die Jahrhundertwende 200 bis 300 Menschen.

Art und Umfang der Nutzung sowie die Verwendung des Gesteins sind derzeit nicht vollständig nachvollziehbar. Eine kulturhistorische Aufarbeitung soll folgen.

Nach der Stilllegung hat sich die Pflanzen- und Tierwelt der Steinbrüche durch Erosion der Wände verändert. Inzwischen ähnelt das Gelände wieder einer natürlichen Waldgesellschaft.

Derzeit werden die Steinbrüche von der Öffentlichkeit, von Wandergruppen und anderen Erholungssuchenden wenig beachtet. Dadurch konnten sich ungestörte Bereiche entwickeln, die als Ruhezonen für die Natur gelten.

Vier der fünf Steinbrüche werden nun im Rahmen des Geozentrums Tromm und unter dem Motto „Zentrum für Heimat, Heidelbeeren und historische Steinbrüche“ touristisch erschlossen.

Dabei soll eine behutsame Einbindung in ein Erholungskonzept mit einer naturnahen Wegeführung umgesetzt werden – verbunden mit gezielten Biotopverbesserungsmaßnahmen in Abschnitten, die bereits jetzt besonders naturschutzwürdig sind.

Die Litzelbacher Steinbrüche sind zu erreichen über die Landesstraße Am Hammelberg in der Ortsdurchfahrt von Litzelbach. Parkmöglichkeiten bestehen auf dem dortigen neu gebauten Parkplatz.

An der nahe gelegenen Bushaltestelle führt ein Weg in den Wald. Eine genaue Beschilderung sowie Hinweistafeln werden in einem nächsten Arbeitsschritt angebracht. Denn noch soll das Areal nicht betreten werden, da die Bauarbeiten laufen. /ü