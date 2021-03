  Mehr als 9500 Projekte auf dem Land profitieren von Förderprogramm

Wiesbaden. Über den Aktionsplan "Starkes Land - gutes Leben" sind in den vergangenen sieben Jahren knapp 250 Millionen Euro in die Entwicklung hessischer Dörfer und ländlicher Regionen geflossen. Zwischen 2014 und 2020 seien mehr als 9500 Vorhaben finanziell unterstützt worden, teilte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Zu jedem Euro aus den Fördertöpfen gäben die Kommunen rund zwei Euro als Eigenanteil hinzu. "Damit kommen wir bei der Dorf- und Regionalentwicklung auf Gesamtinvestitionen von über 766 Millionen Euro, die in den letzten sieben Jahren in die ländlichen Räume geflossen sind", sagte Hinz.

Das Förderprogramm unterstützt unter anderem Projekte für Mobilität, schnelle Internetverbindungen, flächendeckende medizinische Versorgung, Geschäfte des täglichen Bedarfs bis hin zu lebendigen Ortskernen. Das Geld für die Dorf- und Regionalentwicklung setzt sich nach Angaben des Umweltministeriums aus Mitteln des Landes, des Bundes und der EU zusammen. In den Ortschaften seien unter anderem Dorfgemeinschaftszentren, Mehrgenerationenhäuser und Gesundheitszentren entstanden.